شاهد: رواد يقومون بالسير في الفضاء لإصلاح مطياف بالمحطة الدولية

بدأ عدد من رواد الفضاء مهمة خاصة ودقيقة جداً لإصلاح كاشف للأشعة الكونية بمحطة الفضاء الدولية.

وطبقاً للوكالة الأمريكية الوطنية للفضاء (ناسا)، تعد هذه المهمة الأصعب منذ إصلاح تيليسكوب هابل الفضائي منذ عدة عقود مضت.

وتعطل نظام تبريد المطياف مما توجب بدء المهمة التي ستتضمن ما لا يقل عن أربعة مراحل أخرى خلال الشهر الجاري والقادم للانتهاء من إصلاح العطل.

وبلغت تكلفة تصنيع المطياف حوالي 2 مليار دولار وتم إطلاقه عام 2011 بغرض البحث وإيضاح المواد المضادة والمواد المظلمة بالفضاء الخارجي.

ويبلغ وزن المطياف 7.5 طن ويتوقع أن يؤدي إصلاحه لاستمرار عمله لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات.

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