شاهد: أسد بتقنية الهولوغرام خنزير يخفف توتر المسافرين وعودة رجل العنكبوت الفرنسي

تم إعادة افتتاح ملعب نادي "استودبانتيس دولا بلاتا" لكرة القدم بعرض أضواء ساطعة على شكل أسد بتقنية الهولوغرام وتابع الجمهور الأسد وهو يتنقل في أرجاء الملعب الرياضي في الأرجنتين. أما في سان فرانسيسكو، تمكن الخنزير "ليلو" من تغيير يوميات المسافرين من خلال إضفاء جو من البهجة والطمأنينة والمرح لأولئك الذين يعانون من التعب والإرهاق.

كما شهدت لندن استضافة لمخرج الفيلم الجديد "آخر عيد ميلاد" في حفل رسمي لإضاءة شجرة الميلاد في كوفنت جاردن وانضمت إلى الحدث كاتبة الفيلم إيما تومبسون، والتي لعبت أيضًا دورًا في الفيلم، إضافة إلى إميليا كلارك، نجمة الفيلم.

وفي فرنسا عاد "الرجل العنكبوت" ليتسلق ناطحة سحاب في ضاحية لاديفونس والتي يبلغ ارتفاعها إلى 152 مترا. علما بأن آلان روبير، "رجل العنكبوت" والذي يبلغ 57 عاما كان قد ألقي القبض عليه أكثر من 120 مرة حتى الآن.

وتوافد آلاف السياح على مدينة أدنبره في اسكتلندا لزيارة قلعتها التاريخية المشهورة والمشاركة في مهرجان قلعة الأنوار. وأخيرا استقبلت مدينة هيميلفورت الصغيرة بشرق ألمانيا، سانتا كلوس يوم الخميس لافتتاح مكتب بريد الكريسماس حيث سيتمكن الأطفال من جميع أنحاء العالم إرسال أمنياتهم لعيد الميلاد.