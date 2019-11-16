شاهد: تونسية تصمم تطبيقاً يساعد الصم والبكم على تعلم اللغة الإنجليزية

طورت معلمة تونسية تطبيقاً خاصاً يساعد الطلاب الصم والبكم على تعلم اللغة الإنجليزية بلغة الإشارة.

وقامت المعلمة، منال برقاوي (28 عاماً)، بتأليف كتاب لتعليم اللغة الإنجليزية بعنوان "لنتحدث الإنجليزية بالأيدي" ثم ساعدها أحد أصدقائها على تطوير تطبيق لتعلم اللغة استناداً إلى منهاج الكتاب.

ويساعد التطبيق المسمى "تعلم الإنجليزية بواسطة الإشارة" الصم والبكم على تعلم الإنجليزية أينما كانوا وبشكل مجاني عن طريق المواد السمعية والبصرية باستخدام لغة الإشارة التونسية.

وتقول منال، التي تمول مشروعها ذاتياً، إنه لا يزال في مرحلة التطور، مضيفة خطتها المستقبلية لتوفير عدة مستويات من تعلم اللغة الإنجليزية للصم والبكم بواسطة التطبيق.

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