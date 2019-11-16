شاهد: طيران البشر في الصين

رياضيان فرنسيان نجحا في التحليق بواسطة بدلات مزودة بمحركات نفاثة من طراز "وينغ سوت" عبر كهف تيانمن بالقرب من تشانغ جياجيه بمقاطعة هونان بوسط الصين.

وقام الثنائي الفرنسي فنسنت فيليب ريفيت وفريدريك إيف فوجن بالطيران من ارتفاع مذهل قبل القفز بسرعة بلغت 385 كيلومترا في الساعة. وقد حلق الثنائي، جنبًا إلى جنب، عبر كهف يبلغ ارتفاعه 131.5 مترًا وعرضه 57 مترًا.

وعبر الزوار عن سعادتهم بمشاهدة الحركات البهلوانية الهوائية للثنائي.