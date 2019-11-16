تم السبت توقيف امرأة تحمل الجنسية الألمانية يشتبه في انتمائها لتنظيم الدولة الإسلامية غداة وصولها إلى ألمانيا، وفق ما أفاد القضاء الألماني.

وقرر قاضي تحقيق في المحكمة الإتحادية الألمانية السبت حبس "نسيم أ" احتياطيا بعدما طردت الجمعة من تركيا، وذلك بطلب من المدعي الإتحادي.

وكانت امرأتان وصلتا مساء الجمعة الى مطار فرانكفورت في رحلة عادية من تركيا، وتم توقيف احداهما فيما سلمت الثانية لشرطة ساكس قبل أن يفرج عنها.

ويتهم المدعي العام الفدرالي نسيم بالذهاب إلى سوريا أواخر العام 2014 للعيش في مناطق استولى عليها التنظيم الجهادي.

وتزوجت هناك جهاديا أوائل العام 2015 واستقرت معه لاحقا في العراق.

واهتمت الزوجة بشؤون البيت ليتفرغ زوجها بالكامل لنشاطه مع التنظيم الارهابي.

الشرطة الألمانية الخاصة خلال نقلها لمشتبه في قيامه بتفجير قنبلة لصالح تنظيم داعش في محكمة في فرانكفورت رويترز

وكانت تتلقى 100 دولار شهريا كما كانت تملك رشاش كلاشنيكوف، حملته معها حين غادرت المنزل.

وعاد الزوجان لاحقا إلى سوريا حيث تم اعتقالها مطلع العام 2019 على أيدي القوات الكردية، واحتجزت في مخيم الهول في شمال شرق سوريا.

والخميس، رحلت تركيا أسرة سلفية تتحدر من منطقة ساكس السفلى في ألمانيا، وتم توقيف الأب وهو ألماني من اصول عراقية فور وصوله الى برلين.