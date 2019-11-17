شهدت مدينة ساكابا البوليفية مراسم تأبين 5 من أنصار الرئيس البوليفي المخلوع إيفو موراليس، قتلوا برصاص قوات الأمن. ووضع أقارب الضحايا الأعلام البوليفية على نعوش القتلى بالقرب من الطريق السريع الذي شهد إطلاق النار.
وقال شهود عيان إن الشرطة فتحت النار على المتظاهرين الذين طالبوا بعودة موراليس من المنفى في المكسيك حيث حاولوا عبور نقطة تفتيش أمنية، ولكنهم فوجئوا بإطلاق نار من قبل الشرطة. وصرخت سيدة وهي تقف فوق نعش أحد أفراد أسرتها: "هذا ما يسمونه بالديمقراطية، ويقتلوننا وكأننا لا شيء".
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