اصدرت محكمة عسكرية مصرية حكما بالاعدام على ليبي، واحكاما بالسجن المؤبد على 32 متهما آخرين بعد ادانتهم بالتورط في هجوم دموي في الصحراء الغربية في 2017.

ووقع الهجوم في تشرين الأول/أكتوبر 2017 عندما اندلع اشتباك مسلح خلال مداهمة الشرطة المصرية مخبأ للمسلحين في منطقة نائية جنوب غرب القاهرة.

وذكرت السلطات يومها أن 16 شرطيا قتلوا كما قتل أو جرح 15 مسلحا.

وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث باسم الجيش المصري في بيان الاحد إن المحكمة العسكرية للجنايات أمرت بمعاقبة المتهم الرئيسي عبد الرحيم محمد المسماري، الليبي الجنسية ب"الاعدام شنقا".

كما أمرت بالسجن المؤبد والمشدد ل32 متهماً، بينهم 10 غيابيا، وبرأت 20 متهماً آخرين.

ولم يتضح على الفور كم من المتهمين مصريون وكم منهم ليبيون.

ودين المتهمون بتشكيل مجموعة "ارهابية" في ليبيا، واستهداف رجال أمن، وارتكاب جرائم قتل، وتنفيذ عمليات عدائية ضد منشآت عامة وحيوية، بحسب الجيش.

للمزيد على يورونيوز:

الجيش المصري يعلن حصيلة عمليته ضد تنظيم "الدولة" في سيناء

مقتل 13 "إرهابيا" في مواجهة مع الشرطة المصرية شمال سيناء