قالت وسائل إعلام إيرانية إن شرطيا لقي مصرعه خلال مواجهات مع "مثيري شغب وعصابات" في غرب إيران في إطار التظاهرات المناهضة لرفع أسعار البنزين

وقُتل إيراج جواهري عقب مواجهة مع مسلحين خلال الاضطرابات التي شهدتها مدينة كرمانشاه السبت، وفق ما أفاد رئيس شرطة المنطقة علي أكبر جاويدان في تصريحات نقلتها عنه وكالة الأنباء الرسمية.

أوقفت السلطات الإيرانية 40 شخصا في مدينة يزد في وسط البلاد بعد صدامات مع الشرطة خلال تظاهرات احتجاجا على رفع أسعار البنزين، على ما ذكرت وكالة إسنا شبه الرسمية الأحد.

ونقلت الوكالة عن المدعي العام في المدينة محمد حداد زاده قوله إنّ الموقوفين "مثيرو شغب" متهمون بتنفيذ أعمال تخريب ومعظمهم ليسوا من سكان المدينة.

وقال "في أعقاب التغيير في أسعار البنزين أعرب بعض الناس عن معارضتهم (للقرار) في تجمعات هادئة لكن بعد ذلك قام البعض وهم من غير سكان يزد بأعمال تخريب عن سوء نية في بعض أجزاء مدينة يزد". ولم توضح الوكالة متى حصلت التوقيفات مكتفية بالقول إنها وقعت حديثا.

واندلعت احتجاجات بعد ساعات من الإعلان عن رفع أسعار البنزين بنسبة 50 في المائة لأول 60 ليترا من البنزين يتم شراؤها كل شهر و300 في المائة لكل ليتر إضافي كل شهر.

واستمرت الاحتجاجات السبت مع إغلاق سائقي دراجات بخارية طرقا سريعة في مدن رئيسية ما أثار زحمة سير خانقة، كما هاجم آخرون ممتلكات عامة.

وأيد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي قرار زيادة أسعار البنزين وتقنين توزيعه حيث أكد في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي قوله: "لست خبيرا وهناك آراء مختلفة، لكنني قلت إنه إذا ما اتخذ قادة الفروع الثلاثة قرارا، فإنني أؤيده".

للمزيد:

شاهد: احتجاجات في إيران بعد زيادة كبيرة في أسعار الوقود

مقتل شخص خلال احتجاجات على زيادة أسعار الوقود في إيران