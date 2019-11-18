بعد تخليها عن الحجاب .. صابرين لمنتقديها "إرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء"

أثارت الفنانة المصرية صابرين ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أقدمت على نشر صورتين لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستغرام" وهي تظهر من دون حجاب وانهالت التعليقات التي قسمت الشارع المصري بين داعم ومنتقد.

وفي مداخلة مع الاعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، انتقدت صابرين "النصائح" التي توجه لها ووصفتها بـ"نصائح بلا ضمير"، وطالبت الفنانة الشهيرة التي لم تظهر منذ عشرة أعوام على الشاشات دون حجاب، المنتقدين بالرحمة، وقالت "إرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء".

وقالت صابرين التي قدمت العديد من الأعمال الفنية والمسلسلات وهي تضع الحجاب على رأسها، وآخرها كان المسلسل المصري الكوميدي "فكرة بمليون جنيه" لوسائل الإعلام، إنها "من الأساس لم تكن محجبة بل كانت ترتدي التربونة (هي عبارة عن لفة من القماش يتم وضعها على الرأس واشتهرت في الآونة الأخيرة بين الفتيات)".

ولفتت إلى أنها ومنذ فترة طويلة تتعرض للكثير من الانتقادات. وأكدت صابرين أن "هذه المسألة (قرار خلعها الحجاب) تتعلق بها وحدها وأن الله فقط هو الذي سيحاسبها وليس أي أحد من خلقه".

وبينما حظيت هذه الخطوة برفض العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ووصفها عبود بـ"البهدلة وقلة الهيبة".

لاقت إعجاب ودعم العديد من الفنانين المصريين والعرب، وعلقت الفنانة المصرية روجينا قائلة "ما شاء الله، قمر يا صابرين"، أما الفنانة منى زكي كتبت لصابرين على صورتها وهي بالمظهر الجديد "كنت دائما طفلة".

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