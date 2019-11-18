عاجل

الكويت

جابر المبارك الحمد الصباح يعتذر لأمير الكويت عن تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء

 محادثة
بقلم:  Euronews 
جابر المبارك الحمد الصباح يعتذر لأمير الكويت عن تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

عين ​أمير الكويت​ ​صباح الأحمد الجابر الصباح هذا الاثنين​، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيسا ل​مجلس الوزراء​ وكلفه ب​تشكيل الحكومة​، كما كلف وزير الخارجية صباح ​خالد الحمد الصباح​ بتصريف شؤون ​وزارة الدفاع​ بالإضافة إلى عمله.

وعقب تعيينه اعتذر الشيخ جابر مبارك، لأمير الكويت، عن تولي رئاسة مجلس الوزراء.

وكلف وزير ​الدولة​ لشؤون مجلس الوزراء أنس ​خالد الصالح​ بتصريف شؤون ​وزارة الداخلية​ بالإضافة إلى عمله، كما أمر بإعفاء وزيري الدفاع والداخلية من منصبيهما.

إقرأ المزيد على يورونيوز:

وزير الدفاع الكويتي يكشف سبب استقالة الحكومة ويتحدث عن الاستيلاء على مئات الملايين من الدولارات

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox