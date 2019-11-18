جابر المبارك الحمد الصباح يعتذر لأمير الكويت عن تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء

عين أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح هذا الاثنين، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وكلفه بتشكيل الحكومة، كما كلف وزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح بتصريف شؤون وزارة الدفاع بالإضافة إلى عمله.
وعقب تعيينه اعتذر الشيخ جابر مبارك، لأمير الكويت، عن تولي رئاسة مجلس الوزراء.
وكلف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح بتصريف شؤون وزارة الداخلية بالإضافة إلى عمله، كما أمر بإعفاء وزيري الدفاع والداخلية من منصبيهما.
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