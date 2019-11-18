جابر المبارك الحمد الصباح يعتذر لأمير الكويت عن تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء

عين ​أمير الكويت​ ​صباح الأحمد الجابر الصباح هذا الاثنين​، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيسا ل​مجلس الوزراء​ وكلفه ب​تشكيل الحكومة​، كما كلف وزير الخارجية صباح ​خالد الحمد الصباح​ بتصريف شؤون ​وزارة الدفاع​ بالإضافة إلى عمله.

وعقب تعيينه اعتذر الشيخ جابر مبارك، لأمير الكويت، عن تولي رئاسة مجلس الوزراء.

وكلف وزير ​الدولة​ لشؤون مجلس الوزراء أنس ​خالد الصالح​ بتصريف شؤون ​وزارة الداخلية​ بالإضافة إلى عمله، كما أمر بإعفاء وزيري الدفاع والداخلية من منصبيهما.

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