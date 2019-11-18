وصول 1350 مهاجرا إلى السواحل اليونانية في نهاية الأسبوع

وصل أكثر من 1350 مهاجرا ولاجئا إلى الجزر اليونانية في بحر إيجه قبالة تركيا، بين الجمعة وصباح الإثنين، بحسب حرس السواحل اليونانيين.

وتدخل حرس السواحل لانقاذ 658 شخصا منذ الجمعة في حين وصل 730 آخرون الى سواحل الجزر اليونانية في بحر إيجه.

وأعلنت الحكومة اليونانية في بداية تشرين الاول/اكتوبر أنها ستنقل تدريجيا عشرين ألف شخص من جزر باتجاه الداخل بحلول نهاية 2019 وذلك لتخفيف الازدحام في مخيمات الجزر المكتظة. ويعيش حاليا أكثر من 32 ألف شخص في خمسة مخيمات طاقتها الاستيعابية لا تزيد على 6200 شخص.

ووصل الإثنين 179 طالب لجوء إلى ميناء بيراوس قبل نقلهم إلى مخيمات إيواء داخل البلاد.

لكن إيواء المهاجرين داخل اليونان يواجه ردود فعل مناهضة، ونظمت تظاهرات ضدهم في العديد من المدن والقرى.

وعبرت شبكة تسجيل حوادث العنف العنصري الإثنين الماضي عن القلق إزاء "ارتفاع عدد الحوادث العنصرية وكراهية الأجانب" تجاه المهاجرين خلال عمليات نقلهم الى داخل الأراضي اليونانية.

وأكدت منظمة أطباء بلا حدود السبت وفاة رضيع (8 اشهر) بسبب الاجتفاف في مخيم موريا في جزيرة ليسبوس.

وفي نهاية أيلول/سبتمبر توفيت لاجئة أفغانية في حريق في المخيم ذاته.

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