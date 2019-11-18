متظاهرون يغلقون مدخل ميناء أم قصر العراقي

أعلن مصدر في ميناء أم القصر العراقي وهو أكبر ميناء في البلاد يقع في محافظة البصرة بالقرب من الحدود العراقية الكويتية، أن عشرات المتظاهرين أقدموا على إقفال مدخل الميناء وقاموا بمنع الموظفين والشاحنات من الوصول إلى الداخل.

ولفت المصدر عينه في حديث لوكالة رويترز، إلى أنه إذا بقي الوضع على ما هو عليه حتى بعد ظهر اليوم الاثنين 18 نوفمبر/تشرين الثاني من المتوقع أن يتم توقيف العمليات بداخل الميناء كليا بعد أن تراجعت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم بنسبة 50 بالمئة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها المحتجون العراقيون على إغلاق مداخل الميناء بل سبق وأن قام المتظاهرون وبحسب مسؤولين عراقيين بعرقلة نشاطه لأكثر من أسبوع مما كلف البلاد خسائر بأكثر من 6 مليارات دولار.

ويحتشد المتظاهرون في العراق منذ أكثر من ثلاثة أسابيع في ساحة التحرير ببغداد، مطالبين بـ"إسقاط النظام" وتغيير الطبقة السياسية الحاكمة التي يعتبرون أنها تعيث فساداً في البلاد منذ 16 عاماً.

وقتل أكثر من 330 شخصاً، غالبيتهم من المتظاهرين، منذ انطلاق هذه الموجة من الاحتجاجات المطلبية في الأول من تشرين الأول/أكتوبر.

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