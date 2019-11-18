ترامب يفكر بشكل جدي الادلاء بشهادته في التحقيق حول عزله

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين إنه يفكر "بشكل جدي" في الاستجابة لتحدي الديمقراطيين من خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة التحقيق في عزله.

وبعد أن صعّدت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي التحدي باقتراح أن يتقدم ترامب ويقول "الحقيقة"، كتب ترامب على تويتر بيلوسي إقترحت "أن أدلي بشهادتي في مطاردة العزل الزائفة. وقالت إن بإمكاني أن أفعل ذلك كتابة".

وأضاف "رغم أنني لم أرتكب أي خطأ، ولا أحب أن أضفي مصداقية على هذه العملية المخادعة، فإنني أحب هذه الفكرة وسأفكر فيها بشكل جدي لكي يعود الكونغرس إلى مساره مجددا".

ومن المرجح أن يقاوم فريق الدفاع عن ترامب فكرة مثوله أمام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب التي تحقق في مزاعم بأن ترامب مارس ضغوطا على أوكرانيا للتحقيق بشأن منافسه الجمهوري جو بايدن لمساعدته على الفوز في انتخابات الرئاسة 2020.

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