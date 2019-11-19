ايرباص تهيمن على عقود معرض دبي للطيران

بينما تصارع بوينغ لانقاذ أسطولها من طائرات "ماكس 737" الممنوعة من التحليق، تهيمن ايرباص على فعاليات معرض دبي للطيران مع توقيعها عقودا ضخمة لبيع عشرات الطائرات لشركات في المنطقة وخارجها.

وحصلت بوينغ على دعم مع إعلان شركة الطيران الكازاخستانية نيتها شراء 30 طائرة من طراز "ماكس 737"، غداة الاتفاق مع شركة تركية لبيعها 10 طائرات من الطراز ذاته.

في ما يلي العقود الموقعة منذ أن فتح المعرض أبوابه الأحد:

وقّعت مجموعة "طيران الإمارات" صفقة مع شركة ايرباص لشراء 50 طائرة من طراز "ايه 900-350" بقيمة 16 مليار دولار، في خطوة بدت وكأنّها تهدف لإعادة تنظيم اسطول الشركة الإماراتية بعد تخليها عن عدد من طائرات "ايه 380" الضخمة.

وتملك المجموعة الإماراتية 113 طائرة ايرباص "ايه 380"، وتنتظر استلام 10 طائرات من نفس الطراز خلال الأشهر المقبلة. كما تملك 158 طائرة بوينغ 777، على أن تستلم 150 طائرة أخرى من هذا الطراز خلال السنوات القادمة.

وتحلّ اتفاقية الشراء هذه البالغة قيمتها 16 مليار دولار، محل اتفاقية نوايا وُقّعت في شباط/فبراير الماضي بقيمة 21,4 مليار دولار، حيث أعلنت مجموعة "طيران الإمارات" حينها عن عزمها شراء 30 طائرة "ايه 350" و40 طائرة "ايه 330".

أعلنت شركة "العربية للطيران" الإماراتية منخفضة التكلفة أنّها ستشتري 120 طائرة ايرباص من طراز "إيه 320" بقيمة 14 مليار دولار، في خطوة توسعية للمجموعة التي تعرضت لخسائر مالية كبرى العام الماضي.

وقال عادل العلي الرئيس التنفيذي للشركة ومقرها الشارقة "سيتم تسليم أول طائرة من الطلبية في عام 2024".

وتشمل الطلبية الجديدة 73 طائرة من طراز "ايه 320 نيو"، و27 طائرة من طراز "ايه 321 نيو"، و20 طائرة من طراز "ايه 321 اكس أل آر"، علما أن الأسطول الحالي للشركة يتكوّن حاليا من 54 طائرة ايرباص من طرازي "ايه 320" "ايه 321 نيو أل آر".

وكانت شركتا "الإتحاد للطيران" في أبوظبي و"العربية للطيران" أعلنتا في 16 تشرين الاول/اكتوبر عن اتفاق لإطلاق شركة طيران منخفضة التكلفة في البلاد، ستعمل من العاصمة أبوظبي.

أعلنت بوينغ عن صفقة مع شركة "صن اكسبرس" التركية للنقل الجوي لتزويدها بعشر طائرات من طراز "737 ماكس 8" بقيمة 1,2 مليار دولار.

وتضاف هذه الطائرات إلى طلبية أخرى تشمل 32 طائرة من طراز "ماكس".

ورغم حظر الطيران المفروض على هذا الطراز، قال يانس بيسكوف الرئيس التنفيذي للشركة التركية خلال فعاليات معرض دبي للطيران "لدينا ثقة كاملة بأن بوينغ ستزودنا بطائرة آمنة يمكن الاعتماد عليها".

وقّعت طيران استانا" الكازاخستانية وبوينغ "خطاب نوايا" لشراء 30 طائرة من طراز "ماكس 737" الممنوعة من التحليق بعد حادثتي تحطم مرتبطتين بنظام آلي وظيفته منع سقوط الطائرة.

وقالت بوينغ بعد التوقيع في معرض دبي للطيران، إنّ "طيران استانا" وهي شركة النقل الجوي الوطنية في كازاخستان، تنوي شراء طائرات "ماكس 737-8" لصالح شركة "فلاي اريستان" المنخفضة التكلفة والتابعة لها.

ويفترض أن يجري التوقيع على اتفاق الشراء خلال الأشهر المقبلة.

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وأوضح بيتر فوستر الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "طيران استانا" في بيان "تجمعنا (...) علاقة وطيدة مع شركة بوينغ تعود إلى العام 2002 عندما بدأنا بتشغيل طائرتين من طراز الجيل القادم 737".

وتابع "يضمّ أسطولنا اليوم طائرات 757 و767، ونحن على ثقة بأن طائرات 737 ماكس ستشكل بمجرّد عودتها الآمنة إلى الخدمة، قاعدة متينة لنمو وازدهار شركة فلاي أريستان في جميع أنحاء منطقتنا".

قالت الخطوط الجوية السنغالية انها وقّعت على مذكّرة تفاهم مع ايرباص لشراء ثمانية طائرات من طراز "ايه 220" التي كانت في السابق تملكها شركة بومباردييه الكندية.

واعتبر الرئيس التنفيذي للخطوط السنغالية ابراهيما كاين أنّ الطائرات الجديدة "ستسهم في تطوير شبكة رحلاتنا إلى اوروبا وكذلك شبكتنا الاقليمية في افريقيا".

اختارت "فلاي ناس" التي تتّخذ من الرياض مقراً وتتطلع إلى التوسع في السوق المحلية السعودية المتنامية، ايرباص، مع طلب شراء طائرة "ايه 320".

وقال بندر المهنا الرئيس التنفيذي للشركة منخفضة التكلفة "يسعدنا للغاية أن نعلن عن طلب لشراء 10 طائرات من طراز ايه 320".

وتخطّط الشركة لفتح مركز إقليمي لها في غرب إفريقيا أو في البلقان في غضون خمس سنوات للتوسّع خارج السوق المحلية.

أفادت وكالة بلومبرغ المالية أن "ايزي جت"، ثاني أكبر شركة طيران منخفضة التكلفة في أوروبا، طلبت شراء 12 طائرة إيرباص "ايه 320 نيو".

وقالت الشركة انها أكدت صفقة بقيمة 1,33 مليار دولار.

وقّعت غانا مذكّرة تفاهم مع بوينغ لشراء ثلاث طائرات من طراز "787-9 دريملاينرز" بقيمة 877,5 مليون دولار، وذلك لضمها إلى اسطول شركة طيران جديدة.

وقال جوزيف كوفي أدا وزير الطيران الغاني "نعتقد أن الطائرة ...المتطورة تمنحنا وسيلة فعالة ومرنة لإطلاق شبكة إقليمية وخدمة وجهات دولية في نهاية المطاف في المستقبل".