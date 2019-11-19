الكشف عن عصابة نهبت آثاراً بملايين الدولارات جنوب إيطاليا

قالت الشرطة الإيطالية الإثنين (18 نوفمبر)، إن عصابة إجرامية دولية نهبت قطعا أثرية بملايين الدولارات في جنوب البلاد.

ونفذت الشرطة أكثر من 100 عملية تفتيش في إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وصربيا، واعتقلت 23 شخصًا واستعادت حوالي 10000 قطعة أثرية على صلة بتجارة العصابة.

وقامت العصابة بالتنقيب عن الآثار المسروقة بشكل غير قانوني في مناطق لم يستكشفها علماء الآثار بعد.

و قالت الشرطة إنها تراقب هذه العصابة منذ مايو 2017، لمعرفة كيفية عثورها على الكنوز وبيعها خارج إيطاليا.

وقال بيان الشرطة "من المهم أن الصور التي التقطتها الطائرات بدون طيار تظهر عنف الحفريات السرية التي قامت بها هذه العصابة الاجرامية باستخدام حفارة (ميكانيكية) تستخدم لشق الأرض بوحشية هائلة".

من بين المناطق التي تم نهبها، مواقع يعود تاريخها إلى القرنين الرابع والخامس قبل الميلاد، حيث نجح لصوص الآثار في العثور على ألواح نفيسة، ودبابيس زينة ومجوهرات بقيمة ملايين الدولارات.

وقامت العصابة بترويج هذه الآثار في لندن وميونيخ وديجيون ومدينة فرساك الصربية.

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