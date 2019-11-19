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فرنسا

جامعة فرنسية تتصدر القائمة العالمية لأفضل ماجستير في إدارة الأعمال

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بقلم:  يورونيوز 
مقر الجامعة- باريس
مقر الجامعة- باريس -
حقوق النشر
Daniel Vorndran CC BY-SA 4.0 - Daniel Vorndran
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تصدرت الجامعة الباريسية المرموقة للإدارة أش إي سي (HEC Paris Business School) قائمة أفضل الجامعات المانحة لماجستير إدارة الأعمال التنفيذية، وذلك وفقًا لتصنيف جريدة "فاينانشال تايمز" الذي نُشر يوم الأحد.

ويقول الخريجون إن رواتبهم ارتفعت بنسبة 89٪، بعد ثلاث سنوات من حصولهم على درجة الماجستير من الجامعة.

تقيم فاينانشال تايمز الجامعات وفقًا لمعايير عالمية مختلفة مثل التقدم الوظيفي للمشاركين، ونسبة النساء المشاركات في البرنامج الدراسي المقدم.

وتستقبل الجامعة 100 طالب في دورة دراسية لمدة سنة ونصف إضافة إلى التدريس كل شهرين بدوام جزئي من 8-10 أيام. وتبلغ تكلفة البرنامج الدراسي ككل 80 ألف يورو.

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