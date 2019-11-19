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ملك المغرب يعين شكيب بن موسى رئيسًا للجنة "النموذج التنموي"

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بقلم:  يورونيوز مع رويترز
ملك المغرب يعين شكيب بن موسى رئيسًا للجنة "النموذج التنموي"
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عين العاهل المغربي، الملك محمد السادس، يوم الثلاثاء، شكيب بنموسى (وزير الداخلية السابق وسفير المغرب في فرنسا)، رئيسا للجنة النموذج التنموي الجديد بالمملكة.

وقال الملك في حزيران/يوليو الماضي إن اللجنة تهدف إلى تقديم "نموذج تطوير جديد" لإصلاح التعليم والصحة والزراعة والاستثمار والضرائب.

وأكد الملك أن إنجازات البنية التحتية في السنوات الأخيرة، مثل الطرق السريعة والسكك الحديدية والموانئ والطاقة المتجددة والتنمية الحضرية، لم تشعر بها كل طبقات المجتمع المغربي.

ويحتل المغرب المرتبة رقم 123 في مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة، فيما لا يستطيع سكان المناطق الريفية الوصول إلى الخدمات التعليمية والصحية.

ويبلغ عدد المغاربة ممن يعيشون تحت خط الفقر حوالي 9 ملايين، أو ما يعادل 24 ٪ من عدد السكان الإجمالي، وفقًا لتقرير البنك الدولي في الشهر الماضي.

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