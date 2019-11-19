"مثيرو شغب" قتلوا 3 من عناصر قوات حفظ النظام بالقرب من طهران حسب الإعلام الإيراني

أعلنت وكالتا الأنباء الإيرانيتان فارس و"إيسنا" ليل الإثنين الثلاثاء أن مثيري شغب" قتلوا ثلاثة من عناصر قوات حفظ النظام الإيرانية بالسلاح الأبيض.

وكتبت الوكالتان أن الرجال الثلاثة وهم أحد عناصر الحرس الثوري واثنين من أفراد الباسيج(قوات التعبئة العامة التابعة للحرس الثوري) قتلوا في "كمين" بالقرب من العاصمة الإيرانية.

وتشهد إيران منذ مساء الجمعة تظاهرات عنيفة انطلقت احتجاجاً على قرار مفاجئ من الحكومة برفع سعر الوقود.

وحذرت السلطات الإيرانية الأحد من أنها لن تتسامح مع "انفلات الأمن"، فيما قطعت شبكة الانترنت بشكل مؤقت خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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