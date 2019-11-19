نادي توتنهام الإنجليزي يقيل مدربه الأرجنتيني بوكيتينو

أعلن نادي توتنهام هوتسبر الإنجليزي لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن إقالة مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو من منصبه.

وجاء في بيان على لسان دانييل ليفي رئيس النادي: "لقد كنا مترددين للغاية في إجراء هذا التغيير. وهو ليس قراراً اتخذه المجلس بسهولة أو على عجل. للأسف، كانت النتائج المحلية في نهاية الموسم الماضي وبداية هذا الموسم مخيبة جداً للآمال".

Club statement — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 19, 2019

وحقق توتنهام الفوز 3 مرات فقط في اخر 12 مباراة الموسم الفائت، ومثلها في 12 مباراة منذ مطلع الموسم الحالي.

وتابع بيان ليفي: "يقع على عاتق مجلس الادارة اتخاذ القرارات الصعبة وما جعل القرار اصعب الاوقات التي لا تنسى التي امضيناها مع ماوريسيو وجهازه الفني لكننا قمنا بذلك من اجل مصلحة النادي".

وكان بوكيتينو استلم تدريب توتنهام عام 2014 قادما من ساوثمبتون.

ولطالما تردد اسم بوكيتينو لتدريب ريال مدريد الاسباني ومانشستر يونايتد الانكليزي في الاشهر الاخيرة وبايرن ميونيخ الالماني مؤخرا بعد اقالة الكرواتي نيكو كوفاتش وتعيين هانزي فليك مدربا موقتا.

أما بالنسبة الى خليفة بوكيتينو في توتنهام، فقد برز في الأونة الأخيرة اسم البرتغالي جوزيه مورينيو.

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