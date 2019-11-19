بومبيو يعبر عن "فخره" بدبلوماسييه ويلتزم الصمت حيال هجمات ترامب

أكّد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو المتهم بأنه ترك موظفيه يتورطون في القضية الأوكرانية يوم أمس الإثنين أنه "فخور" بدبلوماسييه لكنه امتنع عن الرد بشكل واضح على هجمات الرئيس دونالد ترامب التي تتسم بطابع شخصي في أغلب الأحيان.

وردا على سؤال عن امتناعه عن دعم دبلوماسيين هاجمهم ترامب، قال بومبيو في مؤتمر صحافي "أدافع دائما عن موظفي وزارة الخارجية، أفضل سلك دبلوماسي في تاريخ العالم"، معلقا أنا "فخور جدا بفريقي".

ويبدو أن إجراءات العزل التي أطلقها الديمقراطيون ضد ترامب، أضعفت موقع بومبيو الذي يعد من أعمدة سياسة الرئيس الأمريكي الحالي المتهم بأنه مارس ابتزازا لدفع أوكرانيا إلى إجراء تحقيقات حول خصم سياسي أمريكي.

ويواجه بومبيو انتقادات لأنه لم يعترض على طلب ترامب وبشكل أوسع لأنه سمح لعمل دبلوماسي مواز بإدارة العلاقات مع كييف برعاية رودي جولياني المحامي الشخصي للرئيس.

من جهة أخرى، يواجه بومبيو انتقادات أيضا لأنه لم يدعم السفيرة في كييف ماري يوفانوفيتش، عندما تمكن جولياني من التوصل إلى إقالتها الربيع الماضي، ثم عندما هاجمها ترامب شخصيا وعلنا.

وقال بومبيو أن رحيل يوفانوفيتش وتعيين وليام تايلور قائما بالأعمال في مكانها "لم يتقررا للسماح بأي عمل سيء". وعبر عن تأييد محدود لعمل السفيرة السابقة، مؤكدا أنها "قامت على كل حال بتطبيق السياسة الأوكرانية الملائمة".

وذكرت شبكة التلفزيون الأمريكية "إن بي سي" أن دونالد ترامب عبر في الفترة الأخيرة وللمرة الأولى عن بعض الاستياء من بومبيو في إطار القضية الأوكرانية، معتبرا أنه مسؤول عن تعيين الدبلوماسيين الذين يدلون حاليا بإفادتهم في إطار إجراءات اتهامه وعزله.

ولم يستهدف رجل الأعمال السابق بهجماته بومبيو من قبل.

انتقد وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون الأعمال التي أدت إلى إطلاق إجراءات عزل الرئيس، مؤكدا أن استخدام نفوذ الولايات المتحدة من أجل تحقيق مصالح شخصية "ليس مقبولا".

وكان تيلرسون الذي أقاله ترامب فجأة العام الماضي، يرد في مقابلة مع قناة "بي بي اس نيوز-آور"، على أسئلة عن الفضيحة التي أدت إلى إطلاق إجراءات العزل.

وقال "بوضوح، طلب تأمين خدمات شخصية واستخدام موارد الولايات المتحدة لذلك ليس مقبولا". وأضاف "إذا حاولت الدفع بمصالحك وقدمت المساعدة الأمريكية للخارج، أو الأسلحة الأمريكية أو النفوذ الأمريكي، فهذا غير مقبول وأعتقد أن الجميع يدركون ذلك".

ومنذ أن اقيل، أوضح تيلرسون أنه واجه عندما كان وزيرا للخارجية، حجب بعض المعلومات عنه في أغلب الأحيان، بما في ذلك بشأن قرارات مهمة. وأكد أيضا أنه اضطر لمنع الرئيس من القيام بأمور غير قانونية أيضا.

وقال "كنت مضطرا لأن اقول له "السيد الرئيس أتفهم أنه تريد القيام بهذا الأمر لكن لا تستطيعون فعل ذلك بهذه الطريقة، هذا الأمر يخالف القانون أو ينتهك اتفاقا"، مؤكدا أن ذلك كان "يثير استياءه إلى حد كبير".

وبدأ الكونغرس الأمريكي الأربعاء الماضي جلسات علنية في إطار التحقيق الهادف لعزل دونالد ترامب الذي يشتبه باستغلاله السلطة.

وأطلق الديمقراطيون إجراءات العزل هذه لاشتباههم بأن ترامب مارس ضغوطا على أوكرانيا لتحقق بشأن نائب الرئيس السابق الديمقراطي جو بايدن الذي يحظى بفرض كبيرة لمنافسته في السباق إلى البيت الأبيض في 2020.

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