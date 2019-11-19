شاهد: شاب سوري يحضن ويقبل الحيوانات المفترسة كما لو كانت أليفة

علاقة غريبة تلك التي تجمع الشاب السوري سامر الحشمي، بالحيوانات المفترسة.

فهو يعانق ويقبل النمور والأسود البالغة والدببة، كما لو كانت حيوانات أليفة كالقطط والكلاب.

شغف سامر بالحيوانات المفترسة، جعله يجمع 37 منها في أقفاص داخل حديقته في إحدى ضواحي دمشق، ويكلفه إطعامها يوميا (194 دولارًا)،

يحلم سامر بأن تصبح حديقته الخاصة مستقبلا، حديقة عامة للحيوانات تجذب أعدادا كبيرة من السياح.