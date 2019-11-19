شاهد: سباق للكلاب التي تجر العربات في إنجلترا

انتظمت بجنوب إنجلترا سباق للكلاب التي تجر العربات. وشارك حوالي 250 كلبا في هذه المسابقة، من مختلف السلالات المشهورة عالميا، على غرار سلالة سيبيريا وألاسكا "مالاموت" و"غرينلاند". عادت ما تقام هذه البطولة في هذا الوقت من السنة، تزامنا مع تساقط الثلوج في مرتفعات جنوب إنجلترا، ذلك ما يضفي جمالية على المكان تزيد من متعة المتسابقين والمشاهدين، الذين توافدوا من مختلف أنحاء أوروبا والعالم. بالرغم من أهمية الحدث، إلا أن البطولة بدون جائزة مالية، كما أن الأطباء البيطريين والجمعيات الخيرية لرعاية الحيوانات يحضرون بكثافة لضمان أن سلامة الكلاب.