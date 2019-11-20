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اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بعد الموقف الأمريكي بشأن شرعية المستوطنات

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بقلم:   Ahmed Gannouni  مع أ ف ب
اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بعد الموقف الأمريكي بشأن شرعية المستوطنات
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أعلنت جامعة الدول العربية في بيان الأربعاء أنه تقرر عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب الإثنين في القاهرة لبحث "التطور الخطير لموقف الإدارة الأمريكية بشأن الإستيطان الإسرائيلي غير القانوني في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967".

وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية إنه "تم الاتفاق على عقد الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب يوم الاثنين المقبل، بعد مشاورات جرت بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والعراق الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية ودولة فلسطين مقدمة الطلب".

وكانت السلطة الفلسطينية طلبت الثلاثاء عقد اجتماع وزاري طارئ لجامعة الدول العربية بعد إعلان الولايات المتحدة أنها لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة متعارضة مع القانون الدولي.

وأعلن المندوب الدائم للسلطة لدى جامعة الدول العربية في القاهرة ان الموقف الأمريكي الجديد "مخالف للقانون الدولي".

ويأتي الموقف المفاجىء لإدارة الرئيس دونالد ترامب بعد اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل وبسيادة الدولة العبرية على الجولان السوري المحتل.

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