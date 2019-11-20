غانتس يبلغ الرئيس الإسرائيلي أنه غير قادر على تشكيل حكومة

ابلغ بيني غانتس زعيم تحالف "أزرق أبيض" المنافس الرئيسي لرئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو مساء الاربعاء، الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين أنه غير قادر على تشكيل حكومة قبيل انتهاء المهلة الممنوحة له للقيام بهذا الامر.

وقال بيان لحزب أزرق أبيض "إن غانتس تحدث الى رئيس الدولة ريفلين وابلغه أنه غير قادر على تشكيل حكومة وأن الجهود في هذا السياق استمرت حتى اللحظات الأخيرة بدون إحراز اي تقدم" .

وادلى غانتس بتصريح مقتضب للصحافيين قال فيه إنه بذل جهدا كبيرا "في محاولة لتشكيل حكومة وحدة قومية ليبيرالية واسعة تكون قادرة على خدمة الجميع".

واضاف "أن تشكيل الحكومة كان مهمة تاريخية. لقد تعهدت عدم إدارة ظهري للناخبين والمبادئ التي ننطلق منها".

وهاجم نتانياهو قائلا "يتوجب على نتانياهو أن يتذكر أننا ما زلنا في دولة ديموقراطية وأن غالبية الناس صوتت لصالح سياسة مختلفة عن سياسته. لا يمكن للشعب أن يكون رهينة أقلية متطرفة".

واضاف "كان على نتنياهو أن يأتي للتفاوض بمفرده وليس مع كتلة، لا أحد خارج النقاش الديموقراطي ، لا العرب ولا المتدينين الأرثوذكس، كلهم شرعيون، كنت على استعداد لتقديم تنازلات مهمة لتشكيل حكومة وحدة وطنية."

وبحسب القانون الإسرائيلي اذا فشل كل من نتانياهو وغانتس في تشكيل حكومة فسيكون أمام الكنيست الإسرائيلي مهلة 21 يوما لترشيح عضو في الكنيست قادر على ذلك.

وفي حال أخفق الكنيست في هذا الامر، ستتم الدعوة الى انتخابات جديدة ستكون الثالثة في اقل من عام، ومن المرجح أن تجري في آذار/مارس المقبل.