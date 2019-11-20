الفيلم السعودي "المرشحة المثالية" يشارك في مهرجان سينمائي إسرائيلي

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر حسابها على تويتر "إسرائيل بالعربية" عن مشاركة فيلم "المرشحة المثالية" للمخرجة السعودية هيفاء المنصور في مهرجان سينما المرأة الإسرائيلي. وغرد الحساب قائلا "سيفتتح فيلم "المرشحة المثالية" للمخرجة السعودية هيفاء المنصور مهرجان سينما المرأة الإسرائيلي الذي سيقام في مدينة أورشليم القدس الشهر المقبل". وأضاف الحساب "يشار إلى أن الفيلم السعودي حاز على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان البندقية ويمثّل المملكة العربية السعودية في منافسات جائزة أوسكار".

ولم يتضح بعد طلب إسرائيل رسميا من المخرجة مشاركة فيلمها في المهرجان وكذلك حضورها العرض الإفتتاحي، حيث لم تقدم الخارجية الإسرائيلية أي توضيحات أخرى بشأن الفيلم السعودي. وسبق وأن أثارت تغريدات حساب إسئيل بالعربية حول المخرجة السعودية الكثير من الجدل، كان آخرها العام الماضي حين قالت إن هيفاء المنصور أعلنت لموقع غعلامي إسرائيلي أنها مستعدة للمشاركة في أعمال فنية إسرائيلية. وسرعان ما كذبت المخرجة السعودية الخبر.

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ويتناول فيلم "المرشحة المثالية" (ذا بيرفكت كانديدت) قصة طبيبة سعودية شابة تسعى لتغيير نمط التفكير المتحفظ في مجتمعها ويحاول استعراض العقبات التي تواجه امرأة تترشح لمنصب محلي بسبب التمييز على أساس الجنس.

ومخرجة الفيلم هيفاء المنصور هي واحدة من بين مخرجتين فقط تشاركان في المنافسة القوية التي تشمل 21 فيلما للحصول على الأسد الذهبي في مهرجان البندقية السينمائي الدولي.