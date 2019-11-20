الأردن يصدر جواز سفر لمصور فلسطيني أصيب بطلق إسرائيلي في عينه لنقله للعلاج في المملكة

قال مصدر رسمي أردني الأربعاء إنه تم إصدار جواز سفر أردني مؤقت للصحفي الفلسطيني معاذ عمارنة الذي أصيب في عينه بنيران إسرائيلية استعدادا لنقله للعلاج في مستشفيات المملكة.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) إن "دائرة الاحوال المدنية والجوازات أصدرت جواز سفر أردنيا مؤقتا للصحفي الفلسطيني معاذ العمارنة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وتسهيلا لإجراءات تقديم الرعاية الصحية اللازمة وكل ما تتطلبه حالته الصحية".

وأضافت إن "رئيس الوزراء عمر الرزاز أوعز الأربعاء إلى وزير الصحة سعد جابر والخدمات الطبية الملكية بسرعة تقديم الرعاية الصحية اللازمة وكل ما تتطلبه حالة المصور الفلسطيني معاذ العمارنة في المستشفيات الأردنية".

وأوضحت الوكالة إن "هذا التحرك الحكومي يأتي تنفيذا لتوجيهات الملك عبدالله الثاني أمس الثلاثاء، للحكومة بمتابعة الحالة الصحية للعمارنة، الذي فقد عينه اليسرى عقب تعرضه للإصابة برصاص مطاطي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطيته الصحافية الجمعة الماضية".

وكان نواب أردنيون أطلقوا حملة تضامن مع الصحفي الفلسطيني ونشروا صورهم وهم داخل مبنى مجلس النواب وقد غطوا أعينهم اليسرى بايديهم في إشارة إلى إصابته.

وأصيب عمارنة (32 عاما) الجمعة في عينه اليسرى خلال توثيق عدسته مواجهات اندلعت بين عناصر حرس الحدود الإسرائيلي وفلسطينيين في بلدة صوريف إلى الشمال الغربي من مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية المحتلة.

ويحتج عشرات الفلسطينيين منذ أكثر من أسبوعين على قيام السلطات الإسرائيلية بمصادرة أراض تابعة للبلدة.

وبحسب عمارنة فإن الأطباء أخبروه بأن شظية معدنية كبيرة بطول حوالي سنتيمترين اخترقت العين واستقرت خلفها على بعد ملليمترات من الدماغ.

الصحافي الفلسطيني معاذ عمارنه رفقة زملاؤه بعد أن أصيب بعيار ناري أثناء احتجاج في الضفة الغربية المحتلة رويترز

وأطلق صحافيون فلسطينيون حملة إلكترونية وميدانية تضامنا مع زميلهم عبر وسم "عين_معاذ"، ونشروا صورهم وقد غطوا أعينهم اليسرى باللاصق في إشارة إلى إصابته.

واشار معاذ الذي يتعاون مع وسائل إعلام عدة إلى أن "جنود الاحتلال عرقلوا وصولي إلى موقع الاحتجاجات الجمعة، لكن أحدهم كان منبطحا أرضا قال لهم بسخرية دعوه".

ويعتقد معاذ أن الجندي نفسه هو من أطلق النار باتجاهه.

لكن المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد نفى في بيان حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، ما وصفها بـ "الادعاءات"، وقال "تحركت قوات الأمن في المنطقة أمام عشرات من مثيري الشغب، بعضهم ملثم".