هولندا تعتقل إمرأتين تنتميان الى داعش

اعتقلت الشرطة الهولندية امرأتين تنتميان الى تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية بعد وصولهما الى الأراضي الهولندية من تركيا التي قامت بترحيلهما، وفق ما أفاد به مدعون عامون. وقال مكتب الإدعاء العام في بيان له أنه تم توقيف السيدتين بتهم الإرهاب عقب وصولهما إلى مطار سخيبول في أمستردام.

وبدأت تركيا بترحيل المسلحين الأجانب الأسبوع الماضي وانتقدت الدول الأجنبية لرفضها استرداد مواطنيها الذين إنضموا الى التنظيم في سوريا والعراق.

وقال الإدعاء العام الهولندي إن "امرأتين عائدتين من ميادين قتال تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا قامت تركيا بترحيلهما، جرى اعتقالهما مساء الثلاثاء لدى وصولهما الى مطار سخيبول". وأضاف أن السيدتين اللتين "يشتبه في مشاركتهما في منظمة إرهابية اعتقلتا من قبل الشرطة العسكرية الملكية (التي تحرس المطارات والموانئ) قبل تسليمهما الى الشرطة".

ووفق الإدعاء العام فإن إحداهما تبلغ من العمر 23 عاما ولديها طفلان أحدهما في الثالثة من عمره والثاني في الرابعة، وتم توقيفهما في كانون الثاني/يناير 2018 في تركيا. أما المعتقلة الثانية فتبلغ من العمر 25 عاما وقدمت تقارير إلى السفارة الهولندية في أنقرة في تشرين الأول/أكتوبر طلبت فيها الحصول على مساعدة قنصلية للعودة.

اقرأ أيضا على يورونيوز:

ومن المنتظر أن تمثل الإمرأتان أمام محكمة مدينة روتردام الجمعة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر قالت محكمة هولندية إن على الحكومة أن "تساعد بجد" في إعادة أطفال النساء اللواتي إلتحقن بتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، لكن دون الحاجة الى إعادة الأمهات.

وجاء الحكم بعد أن رفع محامون يمثلون 23 إمرأة، كن ضمن تنظيم داعش دعوى قضائية الأسبوع الماضي يطالبون فيها هولندا بإعادتهن مع أطفالهن الـ 56 من معسكرات الاعتقال في شمال سوريا.