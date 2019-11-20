الأمير تشارلز يقر بأخطاء الماضي خلال زيارته لويتانجي في نيوزيلندا

حظي الأمير تشارلز في ويتانجي التي يزورها لأول مرة منذ 25 سنة، بترحيب السكان الأصليين من الماوري في نيوزيلندا، حيث اعترف نجل ملكة بريطانيا الملكة اليزابيت بأخطاء الماضي، وكانت ترافقه في اليوم الثالث من هذه الزيارة زوجته كاميلا دوقة كورنوال.

وقال الأمير تشارلز أمام الجموع إنه تأثر بإصرار النيوزيلنديين بالقيام بما هو حق، موضحا أن النيوزيلنديين واجهوا أكثر الفترات ألما في تاريخهم، بطريقة أعطت المثال للعالم.

ويعتزم الأمير تشارلز وزوجته زيارة مدينة كرايستشورتش، حيث قتل 51 من المصلين المسلمين خلال مجزرة ارتكبها متطرف بحقهم، وحيث ما زالت أعمال البناء متواصلة، بعد وقوع زالزال 2011 المدمر.

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