روحاني: إيران خرجت "منتصرة" وموحدة من الاضطرابات التي شهدتها في الأيام الأخيرة

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء أن إيران خرجت "منتصرة" وموحدة من الاضطرابات التي شهدتها في الأيام الأخيرة، مشيرا إلى مشاهد التظاهرات المؤيدة للسلطة في عدة مدن التي بثها الإعلام الرسمي.

وقال روحاني في كلمة أمام مجلس الوزراء إن "الشعب الإيراني بدد مخططات العدو في حوادث مختلفة، و هذه المرة نجح ايضا في إفشال مخططات العدو، واحباط مؤامرات أولئك الذين فرضوا العقوبات القصوى في السنتين الماضيين".

الشعب الإيراني بدد مخططات العدو في حوادث مختلفة، و هذه المرة نجح ايضا في إفشال مخططات العدو، واحباط مؤامرات أولئك الذين فرضوا العقوبات القصوى في السنتين الماضيين حسن روحاني الرئيس الإيراني

وأضاف أن "القليل ممن نزلوا إلى الشوارع في الأيام الأخيرة كانوا من مثيري الشغب"، وقال إن هؤلاء "كانوا أكثر تنظيما وتنسيقا ومسلحين ايضا ويعملون بالكامل وفقا لبرنامج أعد من قبل القوى الرجعية في المنطقة والصهاينة والأميركيين".

وقال روحاني أيضاً "رأيتم في الأيام الأخيرة تظاهرات هائلة (شعبية) عفوية في عدة مدن، بدأت في زنجان (شمال شرق) وتبريز (شمال شرق)...ومدن أخرى".

واعتبر أن هذه التظاهرات "الدليل الأقوى على قوة الأمة الإيرانية"، مضيفاً أن "إيران أظهرت للعالم يقظتها ووعيها (الذاتي) ووحدتها وتضامنها مع النظام" السياسي "بأكمله".

وكان المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي قد أعلن الثلاثاء أن إيران "دحرت العدو"، وذلك بعد أيام من تظاهرات تخللها أعمال شغب احتجاجاً على رفع سعر الوقود.

واندلعت التظاهرات في إيران مساء الجمعة بعد ساعات من الإعلان عن إصلاح في طريقة الدعم على الوقود، وهو تعديل يهدف إلى مساعدة من هم أكثر حاجة، لكن يترافق مع رفع كبير لأسعار البنزين، في ظل أزمة اقتصادية حادة تعاني منها البلاد.

وأكدت السلطات مقتل خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة من قوات الأمن قتلوا "بالسلاح الأبيض" من قبل "مثيري شغب"، فيما أشارت منظمة العفو الدولية الثلاثاء الى تقارير عن "مقتل أكثر من مئة" متظاهر، وأعربت الأمم المتحدة عن خشيتها من احتمال مقتل "عشرات" الأشخاص.