الحوثيون يفرجون عن سفن كورية جنوبية وسعودية بعد احتجازها

أعلنت سيول الأربعاء أن 16 بحارا من بينهم 2 من كوريا الجنوبية احتجزوا مع سفنهم الثلاث على يد متمردين حوثيين خلال عطلة نهاية الأسبوع قد أفرج عنهم. وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان "السفن وأفراد الطاقم الذين احتجزوا واعتقلوا في اليمن أطلق سراحهم جميعا".

وأكد المتمردون اليمنيون الثلاثاء احتجاز قاطرة سعودية وسفينة وحفارا كوريين جنوبيين شمال مدينة الحديدة عند ساحل البحر الأحمر منذ الأحد.

ويأتي الحادث الأخير في أعقاب تراجع ملحوظ في هجمات الحوثيين على السعودية، وإعلان مسؤول سعوديّ أنّ المملكة فتحت "قناة اتصال" مع المتمردين المدعومين من طهران.

وأعربت الحكومة السعودية في بيان عن "استنكارها" لما تعرضت له القاطرة البحرية "رابغ 3" من "عملية خطف وسطو مسلح من قبل عناصر تابعة للمليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران".

وأرسلت سيول السفينة شيونغي التي تنتشر في مهمة مكافحة القرصنة وكانت ترسو قبالة سواحل عمان، إلى المياه القريبة من مكان الحادث.

اقرأ أيضا على يورونيوز:

ووقع حادث الأحد بعد نحو أسبوعين من بدء مهمة تحالف عسكري بحري بقيادة الولايات المتحدة لحماية الملاحة في منطقة الخليج والبحر الأحمر من اعتداءات تعرّضت لها سفن واتُهمت إيران بالوقوف خلفها.

وتتّهم الولايات المتحدة ودول غربية إيران بالوقوف خلف هجمات ضد ناقلات نفط وسفن في مياه الخليج قرب مضيق هرمز الاستراتيجي منذ أيار/مايو الماضي، حين شدّدت واشنطن عقوباتها على قطاع النفط الإيراني الحيوي. لكن إيران تنفي هذه الاتهامات التي دفعت بالمنطقة إلى حافة مواجهة عسكرية كبرى.