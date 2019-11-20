شاهد: امرأة تبني منزلاً من الزجاجات المستعملة في البرازيل

منزل السيدة إيفون مارتينز، ليس كغيره من المنازل في ولاية ساو باولو البرازيلية، فهو يجذبك إليه منذ الوهلة الأولى كونه مبنياً من الزجاجات البلورية القديمة.

بدأت الفكرة تراود مارتينز (50 عاماً) أثناء محاولتها إشغال نفسها بشيء ما بعد شعورها بالوحدة إثر موت ابنها.

و صممت مارتينز غرفة نوم وممر ومطبخ وحمام على ارتفاع ثلاثة أمتار وعرض تسعة أمتار وطول ثمانية أمتار، باستخدام أكثر من 6000 زجاجة ملصقة جنبا إلى جنب بالإسمنت.

وفي حديثها إلى وكالة رويترز، قالت صاحبة المنزل إنها شيدته بأقل التكاليف مضيفة أنه منزلا صديقا للبيئة.

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