العفو الدولية تطالب السلطات المصرية بوقف تعذيب ابنة خيرت الشاطر

طالبت منظمة العفو الدولية في بيان الخميس السلطات المصرية بأن "تضع حدا فوريا لتعذيب المعتقلة المريضة بشدة عائشة الشاطر"، ابنة قيادي جماعة الاخوان المسلمين خيرت الشاطر والتي تُحاكم حاليا بتهمة الانضمام إلى جماعة ارهابية.

وقال البيان إنه "يتعين على السلطات المصرية أن تضع حداً فوريًا لتعذيب المعتقلة المريضة بشدة عائشة الشاطر".

وتم توقيف عائشة (39 عاما) في تشرين الثاني/نوفمبر 2018.

وحسب البيان، فإن مصادر أخبرت المنظمة الحقوقية بأن عائشة "تعرضت للضرب المبرح والصدمات الكهربائية والاختفاء القسري".

كذلك أضاف البيان بأن عائشة "تعرضت للحبس الانفرادي المطول في ظروف ترقى إلى مستوى التعذيب".

وتوضح المنظمة، وفقا لمصادر طبية، أن عائشة "تعاني من فقر الدم اللاتنسجي، وهي حالة نادرة وخطيرة تؤثر على الدم".

وأضافت "لا تزال حياتها في خطر شديد حاليا".

وتقول ناجية بو نعيم مسؤولة حملات شمال افريقيا في المنظمة، حسب البيان "الظروف اللاإنسانية التي تتعرض لها عائشة من قبل السلطات المصرية تعرّض حياتها لخطر جسيم".

وقالت إنه "يجب على السلطات المصرية أن تضمن على الفور نقل عائشة إلى مستشفى مجهزة باللازم لتزويدها بالعناية الطبية الكافية. وعليهم أيضًا إنهاء الحبس الانفرادي والسماح لها بزيارات عائلية منتظمة".

ويأتي بيان منظمة العفو في وقت قررت فيه السلطات المصرية فتح أبواب سجونها للصحافة والاعلام لتصحيح الانتقادات المتواصلة ضد الحكومة بشأن انتهاكات حقوق الانسان.

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