شاهد: الشرطة الأمريكية تتلقى بلاغا لإيقاف شباب يلعبون كرة السلة فتنضم إليهم

غالبا ما تتلقى الشرطة في أمريكا مكالمات من مواطنين للإبلاغ عن حالات إزعاج أو ضوضاء أو حفلات صاخبة يقيمها شباب في الأحياء.

لكن هذه المرة لم يكن أحد يتوقع بأن إبلاغ الشرطة عن شباب كانوا يلعبون كرة السلة بأحدى ساحات المدارس في ولاية أوريغون ينتهي بانضمام عناصر الشرطة إلى اللاعبين بدل تفريقهم.

وتلقت شرطة ولاية أوريغون مكالمة بشأن مجموعة من الشباب يلعبون كرة السلة في منتصف الليل في مدرسة محلية يوم السبت.

ولكن عندما وصلوا إلى المدرسة قام ضباط مدينة ريدموند وهم يرتدون الزي الرسمي بالانضمام إليهم بعدما لم يتمكنوا من منعهم من اللعب.

ونشرت إدارة الشرطة الفيديو على صفحتها الرسمية عبر الفيسبوك ولاقى الفيديو رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث حقق حوالي 30 ألف مشاهدة بعدما تم مشاركته مئات المرات.