إطلاق إسم نجمة أغنية الراي الشيخة ريميتي على ساحة بباريس

أطلقت السلطات المحلية في باريس إسم نجمة الراي الجزائرية الشيخة ريميتي التي توفيت عام 2006 في باريس على ساحة تقع في الدائرة 18 في العاصمة الفرنسية. وخصص مجلس باريس هذه الساحة في باريس لتكريم مغنية الراي الشهيرة شيخة ريميتي.

الساحة، أصبحت تحمل إسم الشيخة ريمتي منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني وتقع ما بين شارع لاغوت دور وبولانسو.

وغالبًا ما لقبت الشيخة ريمتي بـ "جدة موسيقى الراي" التي كانت تؤديها. وسطع نجمها في الجزائر وباريس طيلة حياتها المهنية. وولدت ريميتي وإسمها الحقيقي سعدية الغيزانية عام 1923 في أسرة فقيرة قريبة من سيدي بلعباس.

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وقامت بتأليف أكثر من 200 أغنية تتناول مواضيع الإستعمار والفقر والهجرة التي ألهمت بعض أشهر المغنيين لموسيقى الراي اليوم. ولا تزال الشيخة ريميتي واحدة من أكبر الأسماء في أغنية الراي.