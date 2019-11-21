إنقاذ 40 مهاجرا قبالة سواحل صفاقس في تونس حاولوا التوجه الى إيطاليا

أعلنت وزارة الدفاع التونسيّة الأربعاء أنّه تمّ إنقاذ 40 شخصًا، معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء، قبالة سواحل مدينة صفاقس في شرق تونس، أثناء محاولتهم التوجّه إلى أوروبا خلسة. وكان من بين هؤلاء المهاجرين 4 تونسيّين و36 شخصا من جنسيّات إفريقيّة أخرى، وقد أبلغوا السلطات بأنّهم أبحروا من سواحل صفاقس ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنّ هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين أرادوا التوجّه إلى إيطاليا، مشيرةً إلى أنّ مركبهم أصيب بعطب وأنّهم أعيدوا إلى صفاقس بالتنسيق مع الحرس البحري الوطني.

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ويخاطر آلاف الشباب التونسي بسبب البطالة وانعدام آفاق العمل، سنويا بعبور البحر المتوسط بصورة غير مشروعة.

وفي تموز/يوليو انتشل الحرس الوطني 90 مهاجرا أبحروا من السواحل التونسية إلى إيطاليا بينهم حوالى 20 امرأة وثلاثة رضع من دول افريقيا جنوب الصحراء.