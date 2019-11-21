شاهد: بعد الديك موريس محكمة فرنسية تحكم لصالح بطّ في دعوى قضائية

قررت محكمة فرنسية ردّ دعوى تقدَّم بها رجلٌ ضد طيور من البطِّ تملكها مربية في جنوب غربي البلاد، وتضمّن معروض الدعوى التي تقدّم بها الرجل زعماً بأن هذه الطيور قد حوّلت حياتها إلى جحيم، على اعتبار أنه والمربية جاران.

وجاء في قرار المحكمة ببلدة داكس أن أصوات البطبطة التي يطلقها سرب طيور البط والبالغ عددها نحو 60 بطة ، كانت ضمن الحدود المقبولة، مشيرة إلى أن هذا السرب تملكه المزارعة دومينيك دوث والمقيمة في سفوح جبال البرانس جنوب غرب فرنسا.

وقالت المزارعة دوث تعليقاً على قرار المحكمة: "لقد فاز البط"، مستطردة بالقول: "أنا سعيدة جداً لأنني لم أكن أرغب بذبح طيور البط التي أملكها".

وكانت الدعوى رفعها أحد جيران دوث الذي انتقل من المدينة قبل نحو عام إلى مكان يبعد حوالي 50 مترا عن البط، وطالب بتعويض مالي قدره 5200 يورو على أن يزيد المبلغ 150 يورو يوميا إلى أن يتم حل تلك المشكلة.

والجدير ذكره أن هذه هي القضية الثانية من نوعها التي ترفع أمام المحاكم الفرنسية ضد الطيور، إذ شهد العام الحالي دعوى قضائية مشابهة ضد ديك يدعى موريس اتهمه جيران مالكه بإزعاج المواطنين، غير أن المحكمة قضت لصالح الديك.