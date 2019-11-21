القوات الموالية لحفتر تعلن إسقاط طائرة إيطالية بلا طيار وروما تؤكد الخبر

أعلنت القوات الموالية للمشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، الأربعاء أنها أسقطت طائرة إيطالية بلا طيار كانت تحلق فوق منطقة خاضعة لسيطرتها في غرب البلاد. وقال أحمد المسماري، المتحدث باسم قوات حفتر، في مؤتمر صحافي في بنغازي "أسقطنا طائرة إيطالية بلا طيار، بصاروخ مضاد للطائرات شمال ترهونة" بجنوب شرق طرابلس.

وكانت وزارة الدفاع الإيطالية قد ذكرت في وقت سابق أن الطائرة "تحطمت على الأراضي الليبية أثناء قيامها بمهمة لدعم عملية البحر الآمن".

وتهدف هذه العملية إلى ضمان سلامة منصات النفط والصيادين قبالة ليبيا.

وقالت روما في بيان مقتضب إن هناك "تحقيقا جاريا لتحديد أسباب الواقعة"، مشيرة إلى أن "خطة الطيران كانت قد أُبلِغَت بشكل مسبق الى السلطات الليبية". من جهته قال المسماري "ما زلنا ننتظر (من السلطات الإيطالية) توضيحات بشأن أسباب تحليق هذه الطائرة بلا طيار فوق الأراضي الليبية".

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وفي وقت سابق، تم تناقل صور لحطام الطائرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وعلى أحد جناحي الطائرة، تظهر علامة القوات الجوية الإيطالية. وكانت القوات الموالية لحفتر قد أعلنت في البداية أنها أسقطت طائرة تركية بلا طيار.

وتشهد ليبيا صراعا وفوضى منذ سقوط الزعيم السابق معمر القذافي في عام 2011.