هل يغير داعش استراتيجية تمويله؟

ذكر مسؤول أمريكي الأربعاء، أن تمويل تنظيم الدولة الإسلامية سيتحول على الأرجح من نظام تمويل "مركزي" في العراق وسوريا إلى نظام موزع بشكل كبير عقب مقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.

وصرح مارشال بيلنغسلي مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون مكافحة تمويل الارهاب، أن التنظيم "لا تزال لديه القدرة على الوصول إلى ملايين الدولارات".

وقال للصحافيين عقب مشاركته في اجتماع في لوكسمبورغ ركز على مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية، إنه يتوقع أن تتحول العمليات المالية للتنظيم "من النموذج المركزي في العراق وسوريا إلى نهج يعتمد أكثر بكثير على المناطق" وذلك سعيا لاستيعاب مقتل زعيمه.

وقتل البغدادي في غارة نفذتها القوات الامريكية الخاصة على مخبئه في شمال غرب سوريا.

وتوقع بيلنغسلي أن يعتمد تنظيم الدولة الإسلامية على "أجهزته الاقليمية المختلفة من أجل إكتفاء ذاتي أكبر" وخصوصا عبر الحصول على فديات من عمليات الخطف، والابتزاز وحتى سرقة الأبقار في نيجيريا حيث له حضور.

وشارك في اجتماع لوكسمبورغ ممثلون لدول داخل التحالف الذي تم تشكيله لمواجهة تمويل تنظيم الدولة الإسلامية تحت إسم "مجموعة مكافحة تمويل داعش".

ويقود التحالف كل من الولايات المتحدة وإيطاليا والسعودية، ورحب بعضوين جديدين هما ماليزيا وتايلند. ويلتقي التحالف مرتين في العام في أمكنة مختلفة لا يتم إعلانها مسبقا.

والإثنين أضافت وزارة الخزانة الامريكية ثماني شركات أفراد في تركيا وسوريا والخليج وأوروبا إلى قائمة العقوبات بعد اتهامها بتوفير الدعم المالي للتنظيم المتطرف.

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