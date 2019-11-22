أظهرت الصور والفيديوهات التي تداولتها وسائل الإعلام حجم الخراب الذي استهدف المباني الحكومية والخاصة من بنوك ومصارف ومحطات بنزين خلال الاحتجاجات العنيفة، التي شهدتها عدة مدن إيرانية بسبب زيادة أسعار البنزين. وكانت السلطات الإيرانية قد وصفت المحتجين بـ "مثيري الشغب"، كما وصفهم المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي بـ "الأشرار".

وتمكن المواطنون هذا الخميس في العاصمة طهران وعدة مقاطعات أخرى من استعادة خدمات الإنترنت بعد انقطاع دام لمدة 5 أيام حيث حظرت السلطات الإنترنت في لمنع اتساع رقعة الاحتجاجات ضد ارتفاع أسعار الوقود بعد الدعوات التي وجهها ناشطون للتظاهر ضد ارتفاع أسعار الوقود.

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى مقتل أكثر من 100 شخص خلال المظاهرات، وهو ما تنفيه السلطات الإيرانية جملة وتفصيلا. وانطلقت الاحتجاجات الجمعة الماضي بعد إعلان الحكومة تقنين أسعار الوقود وإلغاء الدعم، وهو ما أدى إلى زيادة الأسعار بنسبة 50 في المائة.

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