شاهد: مدينة البترا الأثرية بالأردن تحتفل بالسائح المليون هذا العام

احتفلت مدينة البترا الأثرية في الأردن بوصول السائح رقم مليون هذا العام، مسجلة بذلك رقما قياسيا جديدا في تاريخ المدينة المدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) للمواقع الأثرية، وتعد البترا واحدة من عجائب الدنيا السبع الجديدة في العام 2007.

وكانت السائحة الامريكية أليسون كيري هي صاحبة التذكرة التي جلبت لها الحظ، وهي التي جاءت من كاليفورنيا لتحتفل بشهر العسل مع زوجها، وحصل الزوجان على هدايا وحظيا باحتفال جماهيري في الموقع الاثري.

من جانبه قال رئيس إقليم البتراء التنموي السياحي سليمان الفرجات، إنه يامل في أن يصل العدد الإجمالي للزائرين هذه السنة 1.1 مليون سائح بنهاية العام، مشيرا إلى أهمية تطوير الخدمات في الموقع، وزيادة عدد غرف الفنادق والمحافظة على هذا الموقع الاثري في الأردن.

ويعرف هذا الموقع الأثري المنحوت في الصخر والذي يعود تاريخه إلى 2000 عام بالخزنة، لكنه في حقيقة الأمر ضريح ملكي، وقد أثبتت الحفريات الحديثة وجود مدافن أسفل المبنى، الذي جعله الأنباط أول معلم يواجه الزائر، بعد دخول المدينة.

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