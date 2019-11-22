رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب: ما فعله ترامب يتجاوز بكثير ما فعله نيكسون

أعلن النائب الديمقراطي آدم شيف الذي يرأس لجنة التحقيق الرامية إلى عزل الرئيس الأمريكي، الخميس أنّ الوقائع المنسوبة إلى دونالد ترامب "أخطر بكثير" ممّا فعله الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون.

واستقال نيكسون في العام 1974 لتجنّب إجراءات عزل أكيدة على خلفيّة فضيحة ووترغيت.

وقال شيف مختتما جلسات استماع ماراثونيّة في الكونغرس إنّ "ما لدينا هنا هو أخطر بكثير، نحن نتحدّث عن تجميد مساعدة عسكريّة لحليف في حالة حرب"، في إشارة منه إلى أوكرانيا.

وشدّد على أنّ "هذا يتجاوز بكثير ما قام به نيكسون"، مضيفا "لا يوجد ما هو أكثر خطورة من رئيس غير أخلاقي يعتقد أنّه فوق القانون".

ويسعى الديمقراطيّون إلى إثبات أنّ ترامب عمل على ربط تقديم مساعدة عسكريّة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار وزيارة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إلى البيت الأبيض بحصوله على تعهّد من أوكرانيا بفتح تحقيق بحقّ جو بايدن، نائب الرئيس الأميركي السابق، وابنه هانتر الذي شغل سابقا منصب عضو في مجلس إدارة شركة نفطيّة أوكرانيّة.

ويتمحور التحقيق الرامي إلى عزل ترامب حول مكالمة هاتفيّة تمّت بين ترامب وزيلنسكي.

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