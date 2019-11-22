شاهد: تيسلا تطلق شاحنة كهربائية مصفحة مضادة للرصاص بزوايا حادة وبسعر مغر

كشفت شركة السيارات "تيسلا"، يوم الخميس 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، عن أول شاحنة "بك آب" كهربائية، في تحد لشركات صناعة السيارات في ديترويت.

يبدأ سعر السيارة بما يقرب من أربعين ألف دولار أمريكي. وتعد أقل تكلفة مما أعلن عنه. لكن تصميمها "المستقبلي" قد يحد من بيعها ضمن شريحة معينة، نظراً لأسلوب الحياة الأمريكي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، ايلون موسك: "إن الإصدارات الأخرى سيتم تسعيرها بمبلغ 49.900 و 69.900 دولارا، التي من المتوقع أن يبدأ إنتاجها في أواخر عام 2021.

الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا "ايلون موسك" رويترز

تعتبر الشاحنة المصفحة أول تحد من قبل شركة تيسلا، التي تعد سياراتها من الموديل "الثالث"، السيارات الكهربائية الأكثر مبيعاً في العالم ضمن سوق السيارات الكهربائية، والذي كانت تهيمن عليه شركة فورد موتور، شركة جنرال موتورز، وشركة فيات كرايسلر للسيارات، نيفادا.

للمزيد على يورونيوز:

مجموعة صناعة السيارات الفارهة دايملر نحو إلغاء وظائف لتوفير مليار يورو خلال 3 أعوام

شاهد: الاحتفال بذكرى سقوط جدار برلين بعرض لأشهر سيارات ألمانيا الشرقية

مفاوضات بين فيات كرايسلر وبيجو للاندماج في شركة بقيمة 50 مليار دولار