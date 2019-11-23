غانتس يدعو إلى تشكيل حكومة وحدة موسعة

دعا رئيس تحالف "أبيض أزرق" بيني غانتس إلى تشكيل حكومة وحدة موسعة في إسرائيل حيث طالب من أعضاء حزب الليكود الانضمام إليه لتشكيل الحكومة المقبلة. واقترح غانتس توليه رئاسة الحكومة خلال أول عامين على أن يتولى بنيامين نتنياهو رئاستها في المرحلة اللاحقة في حال تمّت تبرئته من التهم الموجهة إليه.

ووجه المدعي العام الإسرائيلي افيخاي ماندلبليت مؤخرا لائحة اتهام إلى رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، في ثلاث قضايا، تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. ووجهت لنتنياهو تهمة تلقي رشاوي وخيانة الأمانة والخداع في الملف "4000" المعروف بقضية شركة الاتصالات بيزك.

كما وجهت له، تهمة الخداع وخيانة الأمانة في الملف "1000" المعروف بتقديم هدايا من أنواع فاخرة من السيجار، والنبيذ والمجوهرات.

وقرر المدعي العام، توجيه تهمة الخداع وخيانة الأمانة في الملف "2000" المعروف بقضية "يديعوت احرونوت"، أكثر الصحف انتشارا، لمحاولة التوصل الى اتفاق مع مالك الصحيفة، للحصول على تغطية إيجابية له، خلال فترة ولايته كرئيس للوزراء ووزير الاتصالات.

يذكر أن نتنياهو تمكن من فرض نفسه في المشهد السياسي الإسرائيلي وأصبح أحد أبرز الوجوه السياسية منذ قيام دولة إسرائيل في ربيع العام 1948.

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