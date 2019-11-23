وصل نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إلى العراق في زيارة غير معلنة مسبقا، لتفقد قوات بلاده في قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار بغرب البلاد. وتعد هذه الزيارة الأولى لبنس إلى العراق، والأولى لمسؤول أمريكي على هذا المستوى منذ زيارة الرئيس دونالد ترامب القاعدة نفسها في أواخر ديسمبر-كانون الأول للعام الماضي لساعات فقط، ما أثار جدلا لعدم لقائه أي مسؤول عراقي.وهبطت الطائرة العسكرية التي أقلت بنس بمطار مدينة إربيل في كردستان العراق، ويلتقي رئيس وزراء الإقليم نيجرفان بارزاني لطمأنة الأكراد بعد الانسحاب الأميركي من شمال شرق سوريا والمناطق الكردية قبل بدء الحملة العسكرية التركية ضد الاكراد في شمال سوريا المسماة "نبع السلام".

وتأتي زيارة نائب الرئيس الأمريكي التي لم يكشف عن جدول أعمالها، في خضم احتجاجات واسعة يشهدها العراق منذ قرابة شهرين، للمطالبة بـ "اسقاط النظام" وإجراء إصلاحات واسعة حيث تهز الاحتجاجات بغداد وبعض مدن الجنوب مطالبة بـ "اسقاط النظام" وإجراء اصلاحات واسعة، ويتهم المحتجون الطبقة السياسية بـ "الفساد" و"الفشل" في إدارة البلاد. وقتل أكثر من 340 شخصا، غالبيتهم متظاهرون، منذ بدء موجة الاحتجاجات في الأول من أكتوبر-تشرين الأول.

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والتزمت الإدارة الأمريكية الصمت إلى حد كبير حيال الاحتجاجات غير المسبوقة ضد نظام ساهمت في إرسائه بعد الإطاحة بحكم صدام حسين في العام 2003، حيث نشرت عشرات آلاف الجنود في البلاد وواكبت المرحلة الانتقالية. وقامت الولايات المتحدة بعد الغزو بحل غالبية أجهزة الدولة وإعادة بنائها بشكل فعال، حيث وصلت إلى الحكم طبقة جديدة من النخب السياسية التي أقامت معها صلات شخصية وثيقة. كما شرعت ببناء جيش جديد ونشر أكثر من 170 ألف جندي في العراق في ذروة تواجدها العسكري قبل الانسحاب في العام 2011.

نائب الرئيس الاميركي مايك بنس وعقيلته داخل القاعدة الجوية الأسد في زيارة غير معلنة إلى العراق. 23/11/2019 رويترز

ومنذ ذلك الحين، لعبت القوات الأمريكية دورا حاسما في هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية، الذي سيطر على مساحات واسعة من البلاد في العام 2014، قبل إعلان "النصر" النهائي عليه في أواخر العام 2017. ولا يزال 5200 عنصر من القوات الأمريكية متواجدين في قواعد عسكرية في العراق، في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية الذي تقوده واشنطن. كما يعمل هؤلاء في مجال التدريب وتقديم الاستشارة للقوات العراقية.

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