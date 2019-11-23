أوكرانيا: مخاوف من تسرب النفط من ناقلة انقلبت قبالة سواحل أوديسا

تراقب السلطات الأوكرانية عن كثب ناقلة النفط التي انقلبت بعد أن كانت تبحر قبالة ميناء أوديسا على البحر الأسود، وسط مخاوف من احتمال تسريب شحنتها النفطية في الساحل الأوكراني.

وبسبب العاصفة التي ضربت قبالة سواحل أوديسا وجدت ناقلة النفط "ديلفي" نفسها على مرمى حجر من ميناء يوزني الأوكراني حيث اكد المسؤولون أن الطاقم المكون من ثلاثة أفراد من الناقلة المسجلة في مولدوفا رفض في البداية مغادرة السفينة، لخشيتهم على الأرجح من عدم تلقي أجورهم من قبل المالك، الذي يعتقد أنه متمركز في المملكة المتحدة.

لكن السلطات الأوكرانية أمرت بإخلاء الناقلة ونقل أفراد طاقمها إلى المستشفى. وأشارت معلومات إلى أن القبطان في حالة خطيرة بعد أن ظل عالقا في مقصورة وغمرته المياه لمدة ساعتين.

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