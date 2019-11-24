حذر نائب القائد الأعلى للحرس الثوري اللواء علي فدوي الأطراف التي تتربص بإيران مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية سترد "على أعلى مستوى ممكن" على الدول المتورطة حسب زعمه والتي تحالفت في تأجيج الاحتجاجات الأخيرة التي هزت البلاد". وقال اللواء علي فدوي: "لا توجد دول غير إسلامية من حولنا، لكنها قامت للأسف بهذه الأعمال الشريرة في انتهاك للإسلام وللجوار". وأشار فدوي إلى أن بلاده ستقدم بالتأكيد استجابة مناسبة للأفعال التي ارتكبها تلك الدول بحسب تعبيره.

فدوي قال في مؤتمر صحفي: "إذا تجاوزت الأعمال الشريرة مستوى معين، فسنقدم ردا على أعلى مستوى ممكن. وفي الوضع الحالي، سنقدم بالتأكيد استجابة مناسبة للأفعال التي قاموا بها".

يذكر أن الزيادة في أسعار الوقود التي فرضتها السلطات الإيرانية مؤخرا أثارت احتجاجات في جميع أنحاء البلاد استمرت لحوالي أسبوع وتخللتها أعمال عنف وتخريب في الممتلكات العامة والخاصة البنوك والمصارف ومحطات التزود بالبنزين، وهو ما جعل قوات الأمن تردّ بعنف على المحتجين. وتحدثت منظمة العفو الدولية عن مقتل 106 أشخاص على الأقل خلال الاحتجاجات، وهو ما تنفيه السلطات الإيرانية.

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