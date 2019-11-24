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شاهد: الفيضانات تتسبب في مقتل شخصين على الأقل وتحدث خسائر معتبرة جنوب فرنسا

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شاهد: الفيضانات تتسبب في مقتل شخصين على الأقل وتحدث خسائر معتبرة جنوب فرنسا

أسفرت الفيضانات التي شهدتها المناطق الجنوبية الشرقية من فرنسا عن مقتل شخصين على الأقل وإحداث خسائر مادية معتبرة. وشهدت المناطق المنكوبة هطولا غزيزا للأمطار التي غمرت مئات المنازل والإدارات. وتسبب سوء الأحوال الجوية في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 4 آلاف منزل.

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