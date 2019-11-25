مفوضية أوروبية تضم 27 عضوا دون بريطانيا

وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الاثنين على مفوضية أوروبية تضم 27 عضوا من دون ممثل عن بريطانيا، التي تعتزم الخروج من التكتل.

وخلال اجتماع في بروكسل وافق وزراء ال27 على التشكيلة، التي اقترحتها رئيسة المفوضية المنتخبة أورسولا فون دير لايين، للذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي.

وأعلن المجلس الأوروبي الذي يضم الدول الأعضاء أن الخطوة تمهد الطريق امام تصويت في البرلمان الأوروبي، للموافقة على المفوضية بأكملها كهيئة.

وسيتم عرض المفوضية التي سترأسها فون دير لايين أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ يوم الأربعاء، ومن المتوقع أن تتولى مهامها في الأول من كانون الأول/ديسمبر.

ويتعين نظريا أن تشمل المفوضية ممثلا عن كل أعضاء الاتحاد، ومن غير المتوقع أن تغادر بريطانيا الكتلة قبل 31 كانون الثاني/يناير 2020، غير أن حكومة بوريس جونسون تقول إنه ليس بإمكانها اختيار مرشح، قبل الانتخابات البريطانية في 12 كانون الأول/ديسمبر.

ويحذر البعض في بروكسل من أن توجيهات المفوضية الجديدة يمكن أن تتعرض لطعون قانونية، في حال قال معارضون إن الهيئة لم يتم تشكيلها بشكل صحيح. وأطلقت بروكسل إجراءا بحق لندن بداعي انتهاك قانون الاتحاد الأوروبي، سعيا لاثبات أنها حاولت بحسن نية إيجاد مفوض بريطاني.

وقال المجلس إن المملكة المتحدة لم تقترح أي مرشح لعضوية المفوضية، وإنه لا يمكن لذلك أن يقوض العمل الطبيعي للاتحاد ومؤسساته، وبالتالي لا يمثل عقبة أمام تعيين أعضاء المفوضية القادمة.

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