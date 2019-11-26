الشرطة الهولندية تعتقل رجلين بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي

وجهت الشرطة الهولندية لجهاديين مشتبه بهما تهمة التخطيط لشن هجوم إرهابي بسيارات وسترات مفخخة، حسبما ذكر ممثلو الادعاء الثلاثاء.

وقالت هيئة الادعاء الفدرالية في بيان أنه تم اعتقال الرجلين (20 و34 عاما) وهما من زوتيمير قرب لاهاي، الإثنين.

وأضافت إن "الهجوم بسترات ناسفة وبسيارة مفخخة أو أكثر كان سينفذ على الأرجح في هولندا في نهاية العام".

ولم يتم العثور على أسلحة نارية أو عبوات ناسفة بحوزة الرجلين، إلا أن الشرطة السرية تمكنت من "الاطلاع على خطط المشتبه بهما لتنفيذ الهجوم".

وبدأت الشرطة في مراقبة الرجلين بعد تنبيه من جهاز الاستخبارات الهولندية، وقالت إنهما "كانا يعتزمان شن هجوم جهادي".

ولا يزال هدفهما غير معروف، بحسب الشرطة.

وعثرت الشرطة في منزل أحد الرجلين على فأس وخنجر وهاتف ذكي وشرائح هاتفية.

وشهدت هولندا سلسلة من الهجمات الارهابية ولكن ليس بحجم تلك التي شهدتها دول أوروبية أخرى.

وفي آذار/مارس الماضي قتل أربعة أشخاص عندما فتح شخص من أصل تركي النار على ترام في مدينة أوتريخت.

وفي وقت سابق من الشهر ذاته حكم على باكستاني بالسجن 10 سنوات لتخطيطه قتل السياسي الهولندي اليميني المتطرف غيرت فيلدرز.

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