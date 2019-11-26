عاجل

قطر

أردوغان: قطر تدعم الخطط التركية لتسوية قضية اللاجئين السوريين

 محادثة
بقلم:  يورونيوز مع رويترز
الرئيس التركي يلتقي أمير قطر في الدوحة- أرشيف رويترز
الرئيس التركي يلتقي أمير قطر في الدوحة- أرشيف رويترز
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء "إن قطر قد تدعم خطط تركيا لتسوية مشكلة أكثر من مليون لاجئ سوري في شمال شرق سوريا" وفقا لقناة أن تي في التركية "الخاصة".

وقد شنت تركيا عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية الشهر الماضي، كما استولت على 120 كم من الأرض على طول حدودها الجنوبية الشرقية.

وتحث تركيا منذ ذلك الهجوم، حلفاءها الغربيين على دعم خططها لبناء مدن جديدة في شمال شرق سوريا، وتؤكد أنقرة أن نصف اللاجئين السوريين البالغ عددهم 3.6 مليون شخص يمكنهم أن يجدوا ملاذا آمنا في هذه المدن.

وقد دعا أردوغان إلى عقد قمة دولية للمانحين لدعم الخطة. ورد مسؤولون غربيون بإنهم سيحجمون عن تمويل أي مشروع ينطوي على عوائد غير طوعية أو تغييرات في التركيبة السكانية في سوريا، وهو الأمر الذي تنفيه تركيا.

وقال أردوغان، أثناء حديثه إلى الصحفيين بعد عودته من زيارة الدوحة، إنه قدم خططه إلى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مضيفًا أن "السيد تميم أحب مشاريعنا"، وفقًا لقناة أن تي في.

للمزيد على يورونيوز:

رغم الغضب الأمريكي ... روسيا وتركيا قد توقعان عقدا جديدا بشأن منظومة إس-400

إردوغان يدعو من الدوحة لإنهاء الأزمة الخليجية بأسرع وقت

تركيا تختبر منظومة دفاع صاروخية روسية

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox